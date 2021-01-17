Власти Бразилии отказались рассматривать запрос об ускоренной регистрации вакцины «Спутник V»

Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) вернуло фармацевтической компании Uniao Quimica документы об ускоренной регистрации в стране российской вакцины «Спутник V».

В конце декабря Uniao Quimica — партнер Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) — запросила у Anvisa разрешение на проведение третьей фазы клинических испытаний «Спутник V», а 15 января подала запрос об экстренном применении 10 миллионов доз вакцины.

Последний запрос был возвращен компании «в связи с несоответствием минимальным критериям, особенно из-за отсутствия разрешения на проведение третьей фазы клинических испытаний». Бразильский регулятор пока не дал разрешения на испытания, запросив дополнительную информацию.

СМИ расценили действия Anvisa как отказ в ускоренной регистрации «Спутник V», но РФПИ заявил, что агенство лишь запросило дополнительную информацию относительно вакцины, и она будет предоставлена в ближайшее время. «Запрос дополнительной информации регулятором является стандартной процедурой и не означает отказа в регистрации», — цитирует ответ РФПИ «Интерфакс».

«Спутник V» — первая российская вакцина от коронавируса. В России ее зарегистрировали в августе 2020 года. Также применение вакцины разрешили Беларусь, Аргентина, Боливия, Алжир, Палестина, Венесуэла и Парагвай.