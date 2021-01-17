Саммит «Большой семерки» пройдет в Великобритании в июне. Лидеры G7 планируют встретиться лично впервые за два года

Великобритания, которая станет страной-председателем «Большой семерки» в 2021 году, проведет саммит G7 в очном формате. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на канцелярию премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Мероприятие пройдет 11-13 июня в курортном городке Карбис-Бэй на юго-западе Англии. В качестве гостей к лидерам стран «Большой семерки» присоединятся руководители Австралии, Индии и Южной Кореи.

Участники встречи обсудят, в частности, пандемию коронавируса и климатические изменения.

В предыдущий раз лидеры страны «Большой семерки» встречались лично на саммите 2019 года во французском Биаррице. В 2020 году из-за пандемии коронавируса саммит G7 так и не состоялся.