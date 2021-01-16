WhatsApp отложил срок вступления в силу обновлений правил конфиденциальности

Мессенджер WhatsApp перенес начало действия обновленного пользовательского соглашения с 8 февраля на 15 мая, сказано в сообщении компании.

«Мы переносим дату, когда пользователям будет предложено посмотреть и принять [новые] условия, — сказано в сообщении. — За это время пользователи смогут лучше ознакомиться с обновлениями и принять их».

В компания пообещали, что будут работать над устранением дезинформации об обновлениях конфиденциальности.

WhatsApp подчеркнул, что не может, как и Facebook, видеть личные сообщения пользователей, и вся переписка защищена сквозным шифрованием.

WhatsApp в начале января сообщил о новых правилах конфиденциальности, которые пользователи восприняли таким образом, что теперь они должны будут делиться собранными о них данными с компанией Facebook, владеющей мессенджером.

В действительности, для подавляющего большинства пользователей ничего не изменилось.