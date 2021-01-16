Nivea откажется спонсировать чемпионат мира по хоккею-2021 в случае его проведения в Белоруссии

Компания Nivea Men не будет спонсором чемпионата мира по хоккею 2021 года, если он пройдет в Белоруссии. Об этом Nivea сообщила в инстаграме.

«Nivea Men выступает за уважение, единство и против всех форм дискриминации и насилия. Глядя на ситуацию мы решили, что Nivea Men не будет спонсировать чемпионат мира по хоккею 2021 года, если будет подтверждено, что он пройдет в Белоруссии. Мы уже проинформировали Международную федерацию хоккея о нашем решении и будем внимательно следить за обсуждениями», — написала компания.

Nivea Men спонсирует чемпионат мира по хоккею больше десяти лет. Не поддерживать чемпионат компанию просят белорусские пользователи интернета.

Соревнования пройдут с 21 мая по 6 июня. Президент Федерации хоккея Рене Фазель после встречи с Александром Лукашенко говорил, что чемпионат состоится в Минске и Риге, как и предполагалось.