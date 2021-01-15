В работе мессенджера Signal произошел сбой
Источник: The Verge
Пользователи мессенджера Signal столкнулись с невозможностью отправить сообщения, пишет The Verge.
По данным Downdetector, сбой в работе сервиса коснулся пользователей в Европе и США.
Компания в своем твиттере подтвердила, что сервис испытывает технические сложности.
Сбой связан с тем, что у мессенджера появились «миллионы и миллионы» новых пользователей, объяснил Signal.
Мессенджером Signal год назад пользовались около полутора десятков миллионов человек. Миллионы новых пользователей появились у него после того, как люди стали уходить из WhatsApp, который обновил свою политику конфиденциальности.