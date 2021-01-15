Президентские гранты раздали Башмету, Союзу кинематографистов и фонду доктора Лизы

Фонд президентских грантов объявил победителей конкурса для некоммерческих организаций.

Как пишут «Ведомости», самые крупные гранты в 2021 году получат:

проект Юрия Башмета «Молодые дарования России» — 119 миллионов рублей

«Справедливая помощь доктора Лизы» — 53 миллиона рублей

Союз кинематографистов — 40 миллионов рублей

«Центр поиска пропавших людей» (отряд «Лиза Алерт») — 33 миллиона рублей

фонд «Вера» — 31 миллион рублей

Всего на конкурс в 2021 году было подано девять тысяч заявок от НКО. На две тысячи победителей распределят 4,2 миллиарда рублей.

Средний размер гранта составил два миллиона рублей, добавляет «Коммерсант». Газета отмечает, что в президентских грантах было отказано двум НКО-«иноагентам» — «Левада-центру» и «Мемориалу».

Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, возглавляющий комитет конкурса по предоставлению грантов, заявил журналистам следующее: «У нас в стране 220 тысяч зарегистрированных НКО. Заявок в прошлом году мы получили 24 тысячи. Иноагентов — 70 с небольшим. Это несомасштабные вещи. Специально ими заниматься и вылавливать, получали они или нет, мы не стали».