Pfizer сократит поставки вакцины от коронавируса в Европу

Европейские страны, включая Великобританию, будут получать меньше вакцины от коронавируса от Pfizer, чем ожидалось, начиная с предстоящей недели. Об этом пишет Financial Times (FT).

Это связано с планами компании увеличить производственные мощности, чтобы выпустить в 2021 году два миллиарда доз, а не 1,3 миллиарда, как планировалось.

В частности, Норвегия на следующей неделе получит на 18% меньше доз, чем ожидалось (36 тысяч вместо ожидаемых 43,9 тысячи), пишет FT.

Как сообщил Норвежский институт общественного здравоохранения, страна, как и несколько других европейских государств, создала запас вакцины на случай возникновения проблем с поставками.

Евросоюз разрешил использовать на своей территории вакцины от Pfizer и Moderna.

Норвегия 14 января сообщила, что после вакцинации в стране умерли 23 человека. Норвежское агентство лекарственных средств изучает, наступила ли смерть из-за прививки или просто совпала с ней по времени.