Количество умерших от COVID-19 по всему миру превысило два миллиона человек

Количество умерших от COVID-19 по всему миру достигло 2 000 905 человек. Таковы данные Университета Джонса Хопкинса, который собирает данные в реальном времени.

Больше всего смертей зарегистрировано в США — 389 581. На втором месте по количеству смертельных случаев заболевания — Бразилия (207 095 смертей), затем идет Индия (151 918 смертей).

Всего в мире, по данным Университета Хопкинса на 15 января, за время эпидемии зафиксировали 93,4 миллиона случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 23,4 миллиона приходится на США.

Россия находится на четвертом месте по количеству заболевших (3,5 миллиона человек) и на восьмом — по количеству умерших от инфекции (65,5 тысячи человек).