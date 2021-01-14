В ВОЗ предупредили, что второй год пандемии «может быть даже более тяжелым»

Второй год пандемии коронавирусной инфекции может оказаться более тяжелым, чем первый, заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан. Его выступление транслировали в твиттере организации.

Мы идем на второй год, он может быть даже более тяжелым, учитывая динамику передачи и некоторые проблемы, которые мы видим.

По словам Райана, в Северном полушарии, прежде всего в Северной Америке и в Европе, ВОЗ наблюдает «идеальный сезонный шторм», когда люди из-за холода чаще заходят внутрь помещений, что усиливает социальное смешение. Это увеличивает распространение вируса во многих странах, отметил представитель ВОЗ.

Технический руководитель ВОЗ по реагированию на COVID-19 Мария Ван Керкхове в то же время предупредила, что после новогодних праздников в некоторых странах ситуация с распространением коронавируса может ухудшиться.

За неделю с 4 по 10 января число выявленных случаев заражения коронавирусом выросло на рекордные пять миллионов, сообщила ранее ВОЗ в своем еженедельном отчете. До этого две недели наблюдалось снижение выявленных случаев. За неделю с 4 по 10 января в мире зарегистрировали 85 тысяч смертей от ковида. На прошлой неделе 51% всех выявленных случаев заражения коронавирусом и 45% всех смертей пришлись на Северную и Южную Америку.

Заболели Умерли Вылечились Активные случаи 🇺🇸 США 23 071 895 (+232 943) 384 653 (+3 848) 0* _ 🇮🇳 Индия 10 512 093 (+16 946) 151 727 (+198) 10 146 763 (+17 652) 213 603 🇧🇷 Бразилия 8 256 536 (+60 899) 205 964 (+1 274) 7 347 080 (+62 135) 703 492 🇷🇺 Россия 3 471 053 (+22 850) 63 370 (+566) 2 854 088 (+28 658) 553 595 🇬🇧 Великобритания 3 214 900 (+47 539) 84 843 (+1 565) 2 969* _ 🇫🇷 Франция 2 830 732 (+23 703) 68 716 (+229) 184 508* _ 🇹🇷 Турция 2 355 839 (+9 554) 23 325 (+173) 2 227 927 (+9 463) 104 587 🇮🇹 Италия 2 319 036 (+15 773) 80 326 (+507) 1 673 936 (+20 532) 564 774 🇪🇸 Испания 2 176 089 (+38 869) 52 878 (+195) 150 376* _ 🇩🇪 Германия 1 993 892 (+25 566) 44 096 (+1 207) 1 640 682 (+23 921) 309 114 ... ... ... ... ... 📝 Всего в мире 92 384 318 1 979 521 51 024 659 39 380 138

Актуально на 10:09 14.01.2021 (по московскому времени)

* Статистика по выздоровевшим в США, Франции и Полная версия таблицы со всеми странами .Данные: JHU CSSE , оперативный штаб РФ по борьбе с вирусом.Актуально на 10:09 14.01.2021 (по московскому времени)* Статистика по выздоровевшим в Великобритании Испании не обновляется.

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