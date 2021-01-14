В ВОЗ предупредили, что второй год пандемии «может быть даже более тяжелым»

Второй год пандемии коронавирусной инфекции может оказаться более тяжелым, чем первый, заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан. Его выступление транслировали в твиттере организации.
Мы идем на второй год, он может быть даже более тяжелым, учитывая динамику передачи и некоторые проблемы, которые мы видим.
По словам Райана, в Северном полушарии, прежде всего в Северной Америке и в Европе, ВОЗ наблюдает «идеальный сезонный шторм», когда люди из-за холода чаще заходят внутрь помещений, что усиливает социальное смешение. Это увеличивает распространение вируса во многих странах, отметил представитель ВОЗ.
Технический руководитель ВОЗ по реагированию на COVID-19 Мария Ван Керкхове в то же время предупредила, что после новогодних праздников в некоторых странах ситуация с распространением коронавируса может ухудшиться.
За неделю с 4 по 10 января число выявленных случаев заражения коронавирусом выросло на рекордные пять миллионов, сообщила ранее ВОЗ в своем еженедельном отчете. До этого две недели наблюдалось снижение выявленных случаев. За неделю с 4 по 10 января в мире зарегистрировали 85 тысяч смертей от ковида. На прошлой неделе 51% всех выявленных случаев заражения коронавирусом и 45% всех смертей пришлись на Северную и Южную Америку.
Актуально на 10:09 14.01.2021 (по московскому времени)
* Статистика по выздоровевшим в Великобритании, США, Франции и Испании не обновляется.