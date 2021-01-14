В Норвегии после прививки от коронавируса умерли 23 человека

В Норвегии умерли 23 человека, которых привили от коронавируса, сообщает Норвежское агентство лекарственных средств.

Ведомство не указывает, какую вакцину они получили. С конца декабря 2020 года в Норвегии используют препарат, разработанный Pfizer и BioNTec.

Кроме того, 12 января 2021 года в Норвегию поступили первые четыре тысячи доз вакцины компании Moderna.

Как сказал изданию VG представитель агентства Стейнар Мадсен, все смертельные случаи приходятся на «пожилых людей с сопутствующими заболеваниями».

По словам Мадсена, возможно, что обычно мягкие побочные эффекты вакцин в этих случаях оказались более серьезными: «Это, возможно, способствовало некоторым из этих смертей».

Как уточнил Мадсен, агентство тщательно изучает, наступила ли смерть из-за прививки или просто совпала с вакцинацией.