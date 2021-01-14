Художественный руководитель «Ералаша» Борис Грачевский умер от коронавируса

Художественный руководитель «Ералаша» Борис Грачевский умер от COVID-19, сообщает РБК.

Друг Грачевского, актер Владимир Долинский в беседе с «Интерфаксом» также назвал причиной смерти коронавирус. Грачевскому был 71 год.

В больницу Грачевский попал в конце декабря 2020 года. Его жена 31 декабря сообщала, что он находится в стабильно тяжелом состоянии. По данным Mash, 7 января Грачевского подключили к ИВЛ.

Грачевский — один из основателей детского киножурнала «Ералаш», с 1974 года он был его директором, с 2002-го — художественным руководителем.