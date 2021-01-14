Дуров перечислил президентов, пользующихся телеграмом. Путина и Трампа среди них нет

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что на фоне наплыва новых пользователей свои телеграм-каналы в мессенджере завели еще два лидера государств — президенты Бразилии и Турции.

Кроме того, телеграмом уже пользуются президенты Мексики, Франции, Украины, Узбекистана, Тайваня, а также премьер-министры Сингапура, Эфиопии и Израиля. У всех этих каналов в качестве верификации в названии стоит синяя галочка.

«Возможно, мы наблюдаем крупнейшую цифровую миграцию в истории человечества», — отметил Дуров.

Ранее он сообщил, что в начале января аудитория Telegram достигла 500 миллионов пользователей.

Наплыв пользователей связывают в том числе с тем, что WhatsApp — самый популярный мессенджер в мире — обновил условия предоставления своих услуг и политику конфиденциальности. Это вызвало недовольство многих пользователей и они стали осваивать другие приложения.

Недавно в телеграме также появился канал Дональда Трампа, которого после штурма Капитолия его сторонниками забанили крупнейшие соцсети — из-за возможного подстрекательству к насилию. На канал подписаны более 500 тысяч человек, но теперь в его названии стоит пометка «scam» и предупреждение, что это мошеннический или фейковый аккаунт.