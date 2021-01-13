Роскомнадзор приравнял название города в Мексике к нецензурной брани

Управление Роскомнадзора по Саратовской области потребовало от агентства «Свободные новости» удалить со своего сайта комментарий пользователя, написавшего название города в Мексике, которое в ведомстве посчитали нецензурным.

Пользователь «Мексиканец Педро» написал название города под материалом, в котором читатели сайта играли в . Он написал по-русски сокращенное название города Охуэлос-де-Халиско (по-испански Ojuelos de Jalisco).

Руководство «Свободных новостей» попросило главу регионального Роскомнадзора Романа Чуйченко прокомментировать случившееся, тот пообещал «разобраться в ситуации».

Редакция сайта удалила комментарий пользователя, отметив, что сделала это по требованию Роскомнадзора.