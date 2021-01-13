Президент Турции Реджеп Эрдоган завел телеграм-канал

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган завел телеграм-канал, сообщается в официальном твиттере Эрдогана.

Аккаунт Эрдогана уже верифицирован. В первом посте сообщается, что турецкий президент завел аккаунт в мессенджере, следом идет фотография кота.

Вероятно, Эрдоган стал первым зарубежным лидером, который завел официальный канал в телеграме. На момент публикации новости на него подписались почти 132 тысячи человек.

Как пишет «Анадолу», пользователи в Турции начали переходить в турецкие мессенджеры Dedi и BiP после того, как WhatsApp обновил условия использования. Так, по данным «Анадолу», за сутки к 10 января количество пользователей BiP (создан турецким сотовым оператором Turkcell) выросло на 1,24 миллиона.

Основатель Telegram Павел Дуров 12 января сообщил, что за последние 72 часа к телеграму присоединились 25 миллионов человек. Общее количество пользователей мессенджера достигло 500 миллионов.