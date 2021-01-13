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Адвокат Марины Чайки рассказала о нападении на нее
Источник: Meduza

На Марину Чайку, бывшую жену Артема Чайки, вечером 12 января было совершено нападение. Об этом «Медузе» рассказала адвокат Екатерина Гордон, представляющая интересы Марины Чайки. 

По словам Гордон, Чайка подала заявление в Следственный комитет. С ней самой «Медузе» связаться не удалось — на момент написания новости ее телефон не отвечал.

Нападение произошло в Одинцово около наркологического диспансера на Можайском шоссе 55, куда Чайка приехала по просьбе другого своего адвоката для психологической экспертизы. Baza сообщает, что к ней подошли «люди в масках, которые представились сотрудниками ФСБ или ФСО». Чайку отвели в подвал, где стали расспрашивать о бизнесе и семье бывшего мужа. При этом ее поили неизвестной жидкостью. Спустя несколько часов ее отпустили.

Уже ночью Марина Чайка связалась с Екатериной Гордон и рассказала ей о случившемся.

Брак Артема и Марины Чайки расторгли в июле 2020 года — после того, как было опубликовано видео, в котором Марина Чайка рассказала об угрозах мужа отобрать детей. В видео она также просила вернуть ей паспорт и дать развод.

Артем Чайка пытается через суд добиться того, чтобы их младшая дочь жила с ним.

Интервью Марины Чайки

«Ему не нравилась я и не нравился наш дом. Он даже детей оскорблял» Светлана Рейтер поговорила с Мариной Чайкой — о ее разводе с Артемом Чайкой, который пытается через суд забрать себе младшую дочь

Интервью Марины Чайки

«Ему не нравилась я и не нравился наш дом. Он даже детей оскорблял» Светлана Рейтер поговорила с Мариной Чайкой — о ее разводе с Артемом Чайкой, который пытается через суд забрать себе младшую дочь