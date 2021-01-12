В Москве полицейские застрелили мужчину, напавшего на них с ножом

В Москве сотрудники полиции застрелили мужчину, который напал на них с ножом в квартире жилого дома на Гурьевском проезде, сообщает СК.

По данным следствия, 12 января полицейских вызвали медики скорой помощи, которые приехали на вызов к мужчине, который «в неадекватном состоянии вел себя агрессивно по отношению к медицинскому персоналу и соседям».

Он не реагировал на предупреждения полицейских и, «высказывая угрозы убийством окружающим, совершил нападение на сотрудников полиции», сказано в сообщении СК.

СК завел дело по признакам преступления, предусмотренного статьей о посягательстве на жизнь сотрудника полиции.

Как пишет Mash, предполагаемому нападавшему было 32 года: «Он пил несколько дней, в какой-то момент стал неадекватен и порезал себе руки и шею. Испуганная мама вызвала скорую».