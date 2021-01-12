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В Москве полицейские застрелили мужчину, напавшего на них с ножом
Источник: Следственный комитет

В Москве сотрудники полиции застрелили мужчину, который напал на них с ножом в квартире жилого дома на Гурьевском проезде, сообщает СК.

По данным следствия, 12 января полицейских вызвали медики скорой помощи, которые приехали на вызов к мужчине, который «в неадекватном состоянии вел себя агрессивно по отношению к медицинскому персоналу и соседям».

Он не реагировал на предупреждения полицейских и, «высказывая угрозы убийством окружающим, совершил нападение на сотрудников полиции», сказано в сообщении СК.

Сотрудниками полиции был произведен предупредительный выстрел, после чего было применено табельное оружие. От полученного ранения нападавший скончался на месте.

Следственный комитет

СК завел дело по признакам преступления, предусмотренного статьей о посягательстве на жизнь сотрудника полиции.

Как пишет Mash, предполагаемому нападавшему было 32 года: «Он пил несколько дней, в какой-то момент стал неадекватен и порезал себе руки и шею. Испуганная мама вызвала скорую».