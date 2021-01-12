Умер лидер группы «Выход» Сергей Селюнин

Лидер советской и российской рок-группы «Выход» Сергей «Силя» Селюнин умер в возрасте 62 лет, сообщает «Фонтанка».

Причины смерти музыканта не уточняются. Известно лишь, что это был не коронавирус.

Сергей Селюнин родился в 1958 году в Таллине. В 1970-е годы он учился в Ленинградском университете.

В 1982 году дебютировал с группой «Выход» на сцене Ленинградского рок-клуба в одном концерте с «Кино» и «Странными играми». Летом того же года вышел первый альбом «Выхода» под названием «Брат Исайя» — он включен в энциклопедию «100 магнитоальбомов советского рока» Александра Кушнира.

Всего в дискографии «Выхода» около двух десятков альбомов, в том числе «Непрерывность простых вещей», «Не могу кончить», «Выхода нет». В 1989 году Селюнин участвовал в записи совместного альбома с музыкантами «Аквариума», а в 1992-м — в альбоме «Созрела дурь» группы «Ноль».

Последняя студийная запись Сергея Селюнина, альбом «Подкрался», датируется 2019 годом. Тогда же вышла его книга «Как ЯДелал рок-н-ролл».