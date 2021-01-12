Не меньше 50 детей в Буйнакске попали в больницу с отравлением

Несколько десятков детей в Буйнакске попали в больницу с отравлением, сообщается в инстраграме городской администрации.

«Число отравившихся детей в Буйнакске перевалило за 50», — сказано в посте.

В детской городской больнице Буйнакска «Интерфаксу» сказали, что точное количество отравившихся детей смогут сказать «после их регистрации».

Дагестанское управление СК начало проверку, предварительной причиной отравления в ведомстве назвали грязную питьевую воду.

Мэр Буйнакска Исламудин Нургудаев сказал ТАСС, что в качестве причины рассматривают «подарочные наборы, где могли быть просроченные продукты». Родители называют причиной отравления мандарины или сок, передает агентство слова мэра.

Возраст отравившихся детей не сообщается, на фотографии в инстраграме мэрии Буйнакска — скорее всего, дошкольники или младшеклассники. Также не называются симптомы отравления, в комментариях в инстаграме пишут о высокой температуре.