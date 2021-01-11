В Грозном построят мечеть имени Рамзана Кадырова

В Грозном заложили капсулу под строительство мечети, которую решили назвать именем главы Чечни Рамзана Кадырова, сообщил 8 января ЧГТРК «Грозный».

По данным телеканала, мечеть решили назвать именем Рамзана Кадырова «по многочисленным просьбам жителей республики». Сам Кадыров выступил «категорически против» этой идеи, но общественность, духовенство и соратники главы Чечни настояли на своем. Министр печати Чечни Ахмед Дудаев сказал 11 января РИА Новости, что «у нас демократическое общество, воля и желание жителей республики у нас в приоритете».

Мечеть будет рассчитана на две тысячи человек. Когда ее построят, не уточняется. Строительство одной из крупнейших мечетей «Сердце Чечни», названной именем Ахмата Кадырова, погибшего отца Рамзана Кадырова, заняло два с половиной года.

Всего в Чечне, по данным ЧГТРК «Грозный», расположено более 1200 мечетей. В 2020 году в регионе возвели 32 мечети, еще около 70 продолжают строить.