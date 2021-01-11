Россия, Армения и Азербайджан приняли заявление о развитии Нагорного Карабаха

Лидеры России, Армении и Азербайджана на переговорах в Москве приняли совместное заявление о развитии Нагорного Карабаха. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Подписи под заявлением поставили российский президент Владимир Путин, президент Азербайждана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Как следует из документа, для решения проблем экономики Нагорного Карабаха до конца января 2021 года стороны создадут рабочую группу под руководством вице-премьеров РФ, Армении и Азербайджана.

Приоритетом работы станет автомобильное и железнодорожное сообщение, конкретные проекты до конца февраля должны будут представить экспертные подгруппы, сказано в заявлении.

Осенью 2020 года обострился вооруженный конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе. В середине ноября стороны при участии России договорились прекратить огонь, Азербайджан получил контроль над половиной территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики.