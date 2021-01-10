В России начали действовать новые правила контроля за операциями с наличными

10 января в России вступили в силу положения закона, ужесточающего контроль за оборотом наличных средств и безналичных расчетов.

Согласно поправкам, принятым в июле 2020 года, отныне Росфинмониторинг будет отслеживать операции с наличными на сумму свыше 600 тысяч рублей. Речь идет о снятии такой суммы в банкомате, кассе банка или зачислении ее на счет.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков говорил, что эти операции не станут блокировать, но информацию о них будут направлять в Росфинмониторинг, пишет ТАСС.

Кроме того, власти будут контролировать почтовые переводы и снятие наличных средств с баланса мобильного телефона на сумму свыше 100 тысяч рублей, а также сделки с недвижимостью на суммы более трех миллионов рублей.