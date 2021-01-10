Победу на выборах президента Киргизии одерживает Садыр Жапаров. Такие данные приводит ЦИК страны.

По результатам обработки бюллетеней с 96% избирательных участков Жапаров набирает 79,25% голосов. Его ближайший соперник набирает менее 7%.

Параллельно с выборами президента в стране проводился референдум, на котором жители Киргизии делали выбор между президентской и парламентской республикой. Более 80% поддержали президентскую форму правления.

Выборы президента Киргизии были досрочными — их объявили после того, как предыдущий глава государства Сооронбай Жээнбеков в октябре 2020 года ушел в отставку после беспорядков и протестов, вызванных предполагаемыми фальсификациями на парламентских выборах.

Садыр Жапаров до октябрьских протестов отбывал 10-летний срок по обвинениям в организации беспорядков. Под давлением протестующих его отпустили из СИЗО, и уже на следующий день парламент назначил его премьер-министром. После отставки Жээнбекова Жапаров стал и. о. президента.