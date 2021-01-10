Правящая партия Казахстана «Нур Отан» («Свет отечества») получила на парламентских выборах почти 72% голосов. Такие данные были получены в ходе экзит-поллов.

Также в парламент пройдут Демократическая партия «Ак жол» («Светлый путь») с результатом 10,2% и Народная партия Казахстана (9% голосов). Остальные партии не преодолевают семипроцентный проходной барьер.

Окончательные итоги выборов ЦИК Казахстана подведет до 17 января. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, лидер партии «Нур Отан», уже поздравил ее с победой.

Предыдущие парламентские выборы в Казахстане проходили в 2016 году. Тогда «Нур Отан» набрала 82% голосов. Еще четырьмя годами ранее эта партия получила 81%.