Правящая партия «Нур Отан» победила на выборах в Казахстане. Она набрала 72% голосов избирателей — и это намного меньше, чем на прошлых выборах
Источник: Zakon.kz
Правящая партия Казахстана «Нур Отан» («Свет отечества») получила на парламентских выборах почти 72% голосов. Такие данные были получены в ходе экзит-поллов.
Также в парламент пройдут Демократическая партия «Ак жол» («Светлый путь») с результатом 10,2% и Народная партия Казахстана (9% голосов). Остальные партии не преодолевают семипроцентный проходной барьер.
Окончательные итоги выборов ЦИК Казахстана подведет до 17 января. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, лидер партии «Нур Отан», уже поздравил ее с победой.
Предыдущие парламентские выборы в Казахстане проходили в 2016 году. Тогда «Нур Отан» набрала 82% голосов. Еще четырьмя годами ранее эта партия получила 81%.