Три человека погибли при сходе лавины на горнолыжном курорте в Норильске

Три человека погибли при сходе лавины на горнолыжном курорте «Гора Отдельная» в пригороде Норильска, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на СК по Красноярскому краю.

По данным ведомства, которые приводит агентство, погибли мужчина, 38-летняя женщина и ее полуторагодовалый ребенок.

Под снегом спасатели обнаружили 14-летнего подростка, которого с тяжелыми травмами отправили в больницу. ТАСС добавляет, что еще один человек выбрался из-под снега самостоятельно.

По факту гибели туристов СК завел дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Поисковые работы на месте схода лавины завершили около 09:30 мск.

Сообщение о сходе лавины МЧС получило 8 января в 20:30 мск.