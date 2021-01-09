Марсианскую миссию аппарата InSight продлили на два года

Американское аэрокосмическое агентство (NASA) продлило и расширило миссии зонда InSight (изучает Марс) и межпланетной станции Juno («Юнона», исследует Юпитер). Об этом сообщается на сайте NASA.

Работу InSight продлевают до 2022 года (предполагалось, что высадившийся на Марсе в 2018-м аппарат проработает два года).

Расширенная миссия InSight будет состоять в создании долговременного набора высококачественных сейсмологических данных Марса, сказано в сообщении NASA.

Миссию «Юноны» продлили до 2025-го (станцию планировали свести с орбиты в 2021 году), аппарат будет изучать не только Юпитер, но и его систему — кольца, а также спутники Ганимед, Ио и Европу.