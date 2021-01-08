На Украине введен жесткий карантин

В ночь на 8 января на Украине вступили в силу жесткие ограничения, направленные на снижение распространения новой коронавирусной инфекции.

До 24 января в стране запрещена работа заведений общественного питания, за исключением обслуживания на вынос, торгово-развлекательных центров, учреждений сферы бытового обслуживания, культуры, спортивных организаций, кроме тренировок национальных сборных команд. Приостановлено проведение массовых мероприятий, работа непродовольственных рынков.

Запрещено посещение учебных заведений, но разрешена работа детских садов. Также могут продолжать работу магазины, торгующие товарами первой необходимости, аптеки, зоомагазины, банки и АЗС.

Предприятиям рекомендовано перейти на дистанционный режим работы.

«Это решение — компромисс между насущной потребностью замедлить распространение COVID-19 и сохранением привычного образа жизни граждан», — заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По данным на 8 января, на Украине COVID-19 был диагностирован у 1 133 802 человек, за прошедшие сутки было выявлено 9320 новых случаев. С начала распространения коронавируса в стране от COVID-19 умерли 20 334 человека.

Решение о введении жесткого карантина с 8 января было принято на Украине еще 9 декабря. Власти Тернополя и Черкасс объявили, что не будут вводить жесткие ограничения.

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