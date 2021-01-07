В Мурманской области детям вручили новогодние подарки от губернатора. В них оказались взрывающиеся при зарядке фонарики

В Мурманской области в новогодних подарках, которые вручили детям от имени губернатора, оказались взрывоопасные фонарики, пишет «Новая газета».

Новогодние наборы, в которые, в числе прочего, входили «кемпинговые фонарики с диско-шаром» получили 3900 мурманских школьников из числа одаренных детей, отличников, детей с инвалидностью и детей медиков, работающих в «красных зонах» инфекционных больниц. Каждый предмет из набора, включая фонарик, был украшен лозунгом «На Севере — жить!».

Жительница Мурманска Ольга Дирингер в конце декабря написала на своей странице во «ВКонтакте», что подаренный ее сыну фонарик взорвался, когда ночью стоял на зарядке. «Пластмассовые мелкие и острые осколки разлетелись по всей комнате», — сообщила она.

Дирингер отметила, что у фонарика не было инструкции и разобраться в его устройстве она смогла только найдя описание на китайской торговой площадке, где игрушка продается за 489 рублей. Она призвала всех получивших такие подарки быть осторожными и внимательными.

После поста Дирингер в соцсетях появились и другие сообщения о взрывающихся фонариках из новогодних подарков.

На закупку подарков, пишет «Новая газета», было израсходовано 11,5 миллиона рублей.

В правительстве Мурманской области сообщили РИА Новости, что проверяют информацию о небезопасных фонариках в новогодних подарках. Пока, подчеркнули собеседники агентства, известно о двух таких случаях. Один из фонариков отправлен на экспертизу. Закупка подарков, добавили в министерстве информационной политики региона, проводилась по всем правилам, продукция имеет все необходимые документы, в том числе сертификаты безопасности.

В правительстве Мурманской области также сообщили, что поступали жалобы на неработающие интерактивные глобусы, которые также входили в новогодний набор. «После замены лампочек интерактивные глобусы снова работают», — заверили представители министерства информационной политики.

Прокуратура Мурманской области начала проверку информации о взрывающихся фонариках. «При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — сообщили «Интерфаксу» в прокуратуре.