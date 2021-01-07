На Камчатке туристы попали под обвал льда. Один человек погиб, трое пострадали

На Вилючинском водопаде в Камчатском крае ледяная глыба рухнула на туристов. Один человек погиб, трое, в том числе ребенок, пострадали.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на власти региона, двое пострадавших — мужчина и женщина — получили незначительные травмы, но состояние ребенка оценивается как тяжелое.

По предварительным данным, рассказали «Интерфаксу» в региональном МЧС, все остальные туристы, находившиеся возле водопада, благополучно покинули место происшествия. Однако спасатели планируют полностью расчистить обвал, «чтобы убедиться, что больше никто не пострадал», заявили РИА Новости в краевой администрации.

Следственное управление СК России по Камчатскому краю начало проверку по факту происшествия.

Вилючинский водопад, расположенный у подножья одноименного вулкана, одна из самых популярных туристических достопримечательностей Камчатки.