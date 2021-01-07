Бурятия ввела обязательное тестирование на коронавирус для прилетевших из Москвы, Новосибирска, Красноярска и Хабаровска

Власти Бурятии объявили, что всем прибывающим в республику из Москвы, Новосибирска, Красноярска и Хабаровска необходимо будет сдать тест на коронавирус.

Необходимость такой меры власти республики обосновали тем, что «на данных территориях на сегодняшний день регистрируется неблагополучная эпидемиологическая обстановка по новой коронавирусной инфекции».

Тестирование будет проводиться в аэропорту бесплатно для пассажиров. Требование об обязательном тесте действует до 20 января.

Бурятия в середине ноября первой из российских регионов повторно ужесточила меры борьбы с распространением коронавируса, закрыв торговые центры, кинотеатры и магазины, кроме торгующих товарами первой необходимости.

Некоторые российские регионы требуют от приезжающих отрицательный тест на коронавирус, без которого невозможно заселиться в гостиницу.

Москва занимает первое место в России по новым выявленным случаям COVID-19. Так, по данным федерального оперативного штаба на 7 января, за сутки в Москве выявлен 4871 заболевший новой коронавирусной инфекцией. На втором месте по числу заболевших находится Московская область, на третьем — Санкт-Петербург. В Бурятии за прошедшие сутки, по официальным данным, 140 заболевших.

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