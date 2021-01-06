«Последний богатырь: Корень зла» собрал миллиард рублей за пять дней проката

Российский фильм «Последний богатырь: Корень зла», вышедший 1 января 2021 года, собрал в прокате более миллиарда рублей. Об этом свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), оператором которой выступает Фонд кино.

В пресс-службе компании Disney, выступившей сопродюсером картины, сообщили, что планка в миллиард рублей была преодолена «по итогам первых пяти полных дней проката и по состоянию на 08:00 6 января 2021 года». Общий бюджет картины составил 650 миллионов рублей.

«Корень зла» — продолжение российского блокбастера «Последний богатырь», основанного на русских сказках и вышедшего в октябре 2017 года. Первая часть «Последнего богатыря» собрала в прокате более 1,7 миллиарда рублей, окупив свой бюджет за 11 дней. Создатели картины планируют также снять третью, заключительную часть фильма.