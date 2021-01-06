Лондонский суд отказался освободить Ассанжа под залог

Центральный уголовный суд Англии и Уэльса отказался отпустить под залог основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа на время рассмотрения апелляции американской прокуратуры, добивающейся его экстрадиции в США.

Ранее 4 января тот же суд отклонил запрос американских властей на выдачу Ассанжа, которого Вашингтон подозревает в незаконной публикации секретных документов. Судья Ванесса Барайтзер заявила, что Ассанж «оставляет впечатление человека в состоянии депрессии», который может покончить с собой в американской тюрьме.

Ассанж находится под стражей в Лондоне с апреля 2019 года. До этого он семь лет жил в посольстве Эквадора, который предоставил ему политическое убежище. Ассанж укрылся на территории посольства, так как в тот момент британский суд рассматривал запрос о его экстрадиции в Швецию: там его обвиняли в изнасиловании, но сам основатель WikiLeaks полагал, что в действительности Швеция в будущем намерена выдать его США. Пока Ассанж скрывался в посольстве, у шведских обвинений истек срок давности.

Слушания об экстрадиции Ассанжа в США начались в мае 2020 года. До этого основатель WikiLeaks отбывал 50-недельный срок заключения, к которому его приговорил суд за его побег в посольство в 2012 году — своими действиями он нарушил условия освобождения под залог.

В США Ассанжу грозит до 175 лет тюрьмы. Его обвиняют в незаконном получении и публикации секретных данных (17 пунктов, до 10 лет лишения свободы за каждый), а также в сговоре с целью компьютерного взлома (до 5 лет тюрьмы).