CNN: в столкновениях на Капитолии ранены несколько человек
Источник: CNN
В столкновениях на Капитолии пострадали несколько человек, в том числе полицейские. Как минимум один из них госпитализирован, сообщает CNN.
Телеканал также сообщил, что пострадала женщина, она находится в тяжелом состоянии.
6 января члены Сената и Палаты представителей США собрались в здании Конгресса, чтобы утвердить итоги выборов президента. На них победил кандидат от демократов Джо Байден. Перед заседанием в Вашингтоне прошел митинг сторонников Дональда Трампа. Он выступил на митинге, заявив, что «мы никогда не признаем поражение». Затем его сторонники ворвались на Капитолий.