CNN: в столкновениях на Капитолии ранены несколько человек

В столкновениях на Капитолии пострадали несколько человек, в том числе полицейские. Как минимум один из них госпитализирован, сообщает CNN.

Телеканал также сообщил, что пострадала женщина, она находится в тяжелом состоянии.

6 января члены Сената и Палаты представителей США собрались в здании Конгресса, чтобы утвердить итоги выборов президента. На них победил кандидат от демократов Джо Байден. Перед заседанием в Вашингтоне прошел митинг сторонников Дональда Трампа. Он выступил на митинге, заявив, что «мы никогда не признаем поражение». Затем его сторонники ворвались на Капитолий.

Что происходит в Вашингтоне

Трамп отказался признавать поражение на выборах в США. Его сторонники ворвались в Капитолий Что происходит в Вашингтоне — онлайн «Медузы»

Что происходит в Вашингтоне

Трамп отказался признавать поражение на выборах в США. Его сторонники ворвались в Капитолий Что происходит в Вашингтоне — онлайн «Медузы»