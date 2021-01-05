Умерла американская актриса Таня Робертс, сыгравшая девушку Бонда. Близкие по ошибке сообщили о ее смерти на день раньше

Американская актриса и модель Таня Робертс 5 января умерла в больнице Лос-Анджелеса. Об этом TMZ рассказал ее партнер Лэнс ОʼБрайен, которому про смерть актрисы сообщил ее лечащий врач.

Charles Harris / AdMedia / SIPA / Scanpix / LETA

TMZ и другие СМИ по ошибке написали о смерти Робертс 4 января, сославшись на агента актрисы Майка Пингела. Но спустя несколько часов Пингел опроверг эту информацию. Он объяснил случившееся «недопониманием» с ОʼБрайеном.

Сам ОʼБрайен пояснил Page Six, что рассказал Пингелу о визите в больницу к Робертс и произнес фразу «Я попрощался с Таней и увидел ее прекрасные глаза в последний раз». Пингел принял эти слова как сообщение о смерти Робертс. В разговоре с TMZ ОʼБрайен добавил, что тоже считал, что Робертс мертва, и ушел из больницы, не поговорив с врачами. Когда новость о смерти актрисы появилась в СМИ, медработники связались с ним и сообщили, что она еще жива.

65-летняя Робертс была госпитализирована 24 декабря. По словам ОʼБрайена, у нее диагностировали инфекцию мочевыводящих путей. Она находилась в тяжелом состоянии.

Таня Робертс сыграла девушку агента 007 Джеймса Бонда в фильме «Вид на убийство» (1985). Также она была известна ролями в фильмах «Пальцы» (1978) и «Шина — королева джунглей» (1984), сериале «Шоу 70-х» (1998-2006).