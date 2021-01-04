Издание The Washington Post опубликовало аудиозапись разговора, на которой человек, которого газета называет президентом Дональдом Трампом, требует от своего собеседника, госсекретаря штата Джорджия Брэда Раффенспергера, пересчитать в его пользу голоса на выборах.

«Я просто хочу найти 11 780 голосов. Потому что мы выиграли в этом штате», — говорит в ходе разговора Трамп, убеждая своего собеседника, что в ходе подсчета голосов в Джорджии имели место случаи мошенничества.

Действующий президент в беседе также угрожает Раффенспергеру, предупреждая его о возможности уголовного преследования в случае, если голоса не будут пересчитаны. Госсекретарь штата, в свою очередь, заверяет президента, что голоса были подсчитаны правильно.

Джорджия на выборах 2020 года была одним из ключевых штатов, от результатов голосования в котором зависел общий исход выборов. Кандидат от демократов Джо Байден победил там с незначительным перевесом и получил 16 голосов выборщиков.

Трамп после выборов отказался признать свое поражение. Его юристы подали несколько десятков исков в различных штатах, однако большинство из них было отклонено, а те, которые суды в итоге удовлетворили, не оказали значительного влияния на результаты.

Выборщики утвердили победу Байдена 14 декабря 306 голосами против 232 (как и прогнозировалось после завершения общенационального голосования). Его инаугурация состоится 20 января.

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