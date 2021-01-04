Умер вокалист Children of Bodom Алекси Лайхо. Ему был 41 год

В Финляндии умер вокалист дэт-метал группы Children of Bodom Алекси Лайхо.

В сообщении на официальном сайте группы говорится, что 41-летний Лайхо умер «на прошлой неделе» в своем доме в Хельсинки. В последние годы жизни он испытывал серьезные проблемы со здоровьем.

Children of Bodom — одна из ключевых групп жанра мелодик дэт-метал и одни из наиболее коммерчески успешных исполнителей из Финляндии в мировом масштабе. За время своего существования группа выпустила 10 альбомов; Лайхо был ее бессменным лидером. В 2019 году он объявил о роспуске группы.

Лайхо получил широкое признание критиков как один из лучших металлических гитаристов начала XXI века.