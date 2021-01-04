Британский суд отказал в экстрадиции Джулиана Ассанжа в США

Суд в Лондоне отказал в выдаче США основателя Джулиана Ассанжа.

Суд отметил, что экстрадиция в США с последующим содержанием в одиночной камере может представлять угрозу для жизни Ассанжа, у которого диагностирована клиническая депрессия и склонность к суициду.

Пока Ассанж останется под стражей — США уже заявили, что намерены подать апелляцию на решение суда. Решение о том, отпустить ли его под залог на время рассмотрения апелляции, будет принято 6 января.

Ассанж находится под стражей в Лондоне с апреля 2019 года. До этого он семь лет жил в посольстве Эквадора, который предоставил ему политическое убежище. Ассанж укрылся на территории посольства, так как в тот момент британский суд рассматривал запрос о его экстрадиции в Швецию: там его обвиняли в изнасиловании, но сам основатель WikiLeaks полагал, что в действительности Швеция в будущем намерена выдать его США. Пока Ассанж скрывался в посольстве, у шведских обвинений истек срок давности.

Слушания об экстрадиции Ассанжа в США начались в мае 2020 года. До этого основатель WikiLeaks отбывал 50-недельный срок заключения, к которому его приговорил суд за его побег в посольство в 2012 году — своими действиями он нарушил условия освобождения под залог.

В США Ассанжу грозит до 175 лет тюрьмы. Его обвиняют в незаконном получении и публикации секретных данных (17 пунктов, до 10 лет лишения свободы за каждый), а также в сговоре с целью компьютерного взлома (до 5 лет тюрьмы).