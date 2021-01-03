Власти Петербурга заявили, что ждут три новые волны ковида после праздников

Вице-губернатор Петербурга Евгений Елин сообщил, что городские власти ожидают три новые волны распространения коронавирусной инфекции после завершения новогодних праздников. Его слова приводит «Фонтанка»:

Ждем после окончания праздников три новые волны [заболевания ковидом]: посмотрим, что случится после Нового года, после Рождества и после возвращения людей из отпусков.

По словам Елина, из-за «эффекта праздников» в Петербурге на 30% меньше стали госпитализировать людей с коронавирусом, поскольку в эти дни люди предпочитают лечиться дома.

Вице-губернатор также призвал жителей Петербурга соблюдать антиковидные ограничения и «включать голову»:

Голову надо включать всегда. Самый тяжелый отказ — отказ головы, со всем можно справиться, но с отказом головы тяжело. Если все равно на свое здоровье, можно идти гулять, обниматься, тусоваться, но лучше этого не делать.

С конца ноября в Петербурге ежедневно регистрируют около 3700 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в городе выявили более 253 тысяч заболевших, из которых 7925 человек умерли, еще 153 тысячи выздоровели. Число активных случаев, то есть тех, кто болеет прямо сейчас, превышает 92 тысячи.

Заболели Умерли Вылечились Активные случаи 1 Москва 824 979 (+3 851) 11 433 (+77) 645 923 (+6 114) 167 623 2 Санкт-Петербург 253 350 (+3 738) 7 925 (+80) 153 356 (+906) 92 069 3 Московская область 160 001 (+1 539) 2 948 (+20) 116 322 (+1 423) 40 731 4 Нижегородская область 71 303 (+483) 1 693 (+15) 63 533 (+478) 6 077 5 Свердловская область 59 793 (+404) 1 562 (+18) 52 144 (+407) 6 087 6 Ростовская область 52 828 (+391) 2 111 (+25) 43 156 (+396) 7 561 7 Красноярский край 47 476 (+320) 1 760 (+20) 42 356 (+466) 3 360 8 Воронежская область 47 369 (+389) 1 190 (+7) 44 141 (+85) 2 038 9 Архангельская область 44 249 (+229) 446 (+3) 35 207 (+358) 8 596 10 Ханты-Мансийский АО 41 964 (+224) 550 (+4) 38 309 (+174) 3 105 ... ... ... ... ... ... 📝 Всего 3 236 787 58 506 2 618 882 559 399

Актуально на 19:49 03.01.2021 (по московскому времени) Полная версия таблицы со всеми регионами .Данные: Оперативный штаб РФ по борьбе с коронавирусом Актуально на 19:49 03.01.2021 (по московскому времени)