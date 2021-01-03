Власти Петербурга заявили, что ждут три новые волны ковида после праздников

Вице-губернатор Петербурга Евгений Елин сообщил, что городские власти ожидают три новые волны распространения коронавирусной инфекции после завершения новогодних праздников. Его слова приводит «Фонтанка»:
Ждем после окончания праздников три новые волны [заболевания ковидом]: посмотрим, что случится после Нового года, после Рождества и после возвращения людей из отпусков.
По словам Елина, из-за «эффекта праздников» в Петербурге на 30% меньше стали госпитализировать людей с коронавирусом, поскольку в эти дни люди предпочитают лечиться дома.
Вице-губернатор также призвал жителей Петербурга соблюдать антиковидные ограничения и «включать голову»:
Голову надо включать всегда. Самый тяжелый отказ — отказ головы, со всем можно справиться, но с отказом головы тяжело. Если все равно на свое здоровье, можно идти гулять, обниматься, тусоваться, но лучше этого не делать.
С конца ноября в Петербурге ежедневно регистрируют около 3700 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в городе выявили более 253 тысяч заболевших, из которых 7925 человек умерли, еще 153 тысячи выздоровели. Число активных случаев, то есть тех, кто болеет прямо сейчас, превышает 92 тысячи.
1
Москва
2
Санкт-Петербург
3
Московская область
4
Нижегородская область
5
Свердловская область
6
Ростовская область
7
Красноярский край
8
Воронежская область
9
Архангельская область
10
Ханты-Мансийский АО
Актуально на 19:49 03.01.2021 (по московскому времени)