Телеведущего Ларри Кинга госпитализировали с COVID-19

Американский теле- и радиоведущий Ларри Кинг заболел коронавирусной инфекцией, сообщил телеканал CNN, ссылаясь на источник, близкий к семье ведущего.

87-летний Ларри Кинг больше недели находится в больнице в Лос-Анджелесе, его лечат в медицинском центре Седарс-Синай. К ведущему не пускают посетителей.

Телеканал CNN отметил, что у Кинга неоднократно возникали серьезные проблемы со здоровьем, так, ранее у него диагностировали диабет, он перенес несколько сердечных приступов. В 2017 году Кинг прошел курс лечения от рака легких.

Ларри Кинг известен своими интервью с политиками, бизнесменами и другими знаменитостями. С 1985 по 2010 год он работал на CNN. С 2012 года ведет шоу «Larry King Now» на Hulu.