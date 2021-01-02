Василия Ланового госпитализировали с коронавирусом

Народный артист СССР Василий Лановой госпитализирован после заражения коронавирусной инфекцией. Об этом ТАСС сообщила его супруга, актриса Ирина Купченко, также заболевшая ковидом.

По ее словам, 86-летний актер чувствует себя нормально. Лановому сделали компьютерную томографию, которая выявила пятипроцентное поражение легких. Он проведет в больнице как минимум десять дней.

Сама Купченко не испытывает никаких симптомов заболевания и планирует лечиться на дому.

Все ближайшие спектакли с участием Ланового и Купченко в московском Театре имени Вахтангова будут заменены.