В Калининграде показали новогоднее обращение с обрезанным Путиным. Телеканал заявил о техническом сбое и извинился

Калининградский канал «Каскад» принес извинения телезрителям за некорректную трансляцию новогоднего обращения президента РФ Владимира Путина.

В ночь на 1 января в эфире «Каскада» показали выступление главы государства с частично обрезанным изображением — зрителям была видна только нижняя часть лица президента. Через несколько минут трансляцию прервали, пустив в эфир музыку.

serz39rus

«Проблемы с видеоизображением во время трансляции новогоднего поздравления президента РФ Владимира Путина 31 декабря на телеканале „Каскад“ связаны с техническим сбоем в оборудовании эфирной аппаратной», — заявили представители канала.

Они пообещали наказать виновных по итогам расследования инцидента.