Актер Владимир Коренев умер от коронавируса

Народный артист России Владимир Коренев умер на 81-м году жизни.

Дмитрий Коробейников/ТАСС

«Перед смертью он лежал в „красной зоне“ с коронавирусом», — сообщила «Интерфаксу» дочь актера Ирина Коренева.

Владимир Коренев родился 20 июня 1940 года в Севастополе. Он учился в ГИТИСе. В 1961 году он исполнил главную роль в фильме «Человек-амфибия», которая прославила его на весь СССР. Кроме того, Коренев известен по ролям в фильмах «Много шума из ничего», «Свет далекой звезды», «Дети Дон-Кихота», «Освобождение», «Победитель».

Коренев служил в труппе Московского драматического театра имени К. С. Станиславского. В последние годы жизни актер преподавал на факультете театрального искусства Института гуманитарного образования и информационных технологий.