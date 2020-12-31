В аэропортах Москвы задержали более сотни рейсов из-за ледяного дождя

Обновлено. В аэропорту Домодедово сообщили, что последствия ледяного дождя устранены и обе взлетно-посадочные полосы возобновили работу.

В московских аэропортах в первой половине дня 31 декабря из-за прошедшего утром ледяного дождя было задержано более ста рейсов.

По данным сервиса «Яндекс.Расписания», наиболее сложная ситуация с вылетом происходит в Домодедово — там задержаны 94 рейса. Во Внуково задержаны 14 вылетов, в Шереметьево — пять.

«На поверхности взлетно-посадочный полосы образовалась наледь, что привело к снижению коэффициента сцепления. Для обеспечения безопасности полетов в сложных метеоусловиях потребовалось нарастить частоту чистки ВПП и ее обработку реагентами», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Домодедово.

Также с утра в трех московских аэропортах суммарно были отменены семь рейсов. На сайте Шереметьево также сообщается об отмене нескольких десятков вылетов, которые должны были состояться поздним вечером 31 декабря, однако, вероятно, это не связано с утренней непогодой.

На момент написания этой заметки большинство самолетов из Шереметьево и Внуково уже улетают вовремя; в Домодедово, в основном, рейсы до сих пор задерживаются на час-полтора.