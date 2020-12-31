Родные убитых в Грозном ингушей попросили у Кадырова доказательств, что те были террористами. В ответ глава Чечни обвинил их в поддержке терроризма

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал привлечь к ответственности за поддержу терроризма родственников двух застреленных в Грозном уроженцев Ингушетии. Это случилось после того, как родственники потребовали от него доказательств того, что убитые были террористами.

В Грозном 28 декабря было совершено нападение на пост ППС, в результате которого погиб сотрудник полиции, еще один получил ранения. Рамзан Кадыров заявил, что на пост напали уроженцы Ингушетии, которые последние несколько лет жили в Грозном. По словам Кадырова, они пытались завладеть оружием полицейских и были застрелены.

Представители влиятельных ингушских тейпов Темурзиевых и Султыговых записали видеообращение к Кадырову 30 декабря. «Убитые в Грозном — это наши люди, и если они действительно были террористами, то опубликуйте доказательства, ведь должно быть видео», — говорится в обращении. Также представители тейпов потребовали от Кадырова отпустить задержанных родителей и сестру убитых.

В ответ на обращение спикер парламента Чечни Магомед Даудов предложил Темурзиевым и Султыговым приехать в Грозный и на месте ознакомиться с доказательствами. Он также заявил, что их может ожидать кровная месть от родственников убитого сотрудника ППС.

Кадыров позже осудил представителей ингушских тейпов, заявив, что «они поддержали убийц, даже не выразили соболезнования родственникам невинно погибшего [сотрудника полиции]». Он поручил министру МВД, начальнику Росгвардии и прокуратуре провести следственные мероприятия и привлечь к ответственности «по всей строгости закона» за поддержку терроризма тех, кто поддержал убитых выходцев из Ингушетии.