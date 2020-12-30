Великобритания первой в мире разрешила использовать вакцину AstraZeneca от коронавируса

Правительство Великобритании одобрило использование вакцины от коронавируса, которую совместно разработали британско-шведская компания AstraZeneca и Оксфордский университет.

После клинических испытаний и тщательного анализа данных эксперты Управления по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения пришли к выводу, что «вакцина соответствует строгим стандартам безопасности, качества и эффективности», сообщило министерство здравоохранения Великобритании.

Прививать с помощью этой вакцины начнут уже 4 января, сообщает BBC News. Всего Великобритания заказала 100 миллионов доз — этого хватит, чтобы привить 50 миллионов человек.

Великобритания стала первой страной в мире, где зарегистрировали вакцину AstraZeneca. Ранее она также первой лицензировала вакцину, разработанную американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech.

Власти Великобритании не опубликовали результаты исследований, на основании которых в стране лицензировали вакцину AstraZeneca и Оксфордского университета. Это отличает ее от вакцины Pfizer/BioNTech и вакцины американской компании Moderna, одобренной в США.

В конце ноября компания AstraZeneca объявила о 70-процентной эффективности своей вакцины, разработанной вместе с Оксфордским университетом. В компании отметили, что вакцина показала разную эффективность при разных схемах вакцинации. Так, схема, при которой люди сперва получили половину дозы вакцины, а спустя месяц — полную дозу, показала эффективность 90%. При этом схема вакцинации, при которой участники испытаний получали по полной дозе вакцины с разницей не менее месяца, показала эффективность 62%. Общая эффективность вакцины для двух схем составила 70%.

Читайте также

Абсолютно исчерпывающий (и постоянно обновляемый) путеводитель «Медузы» по вакцинам от коронавируса Скорее бы, скорее бы!

Читайте также

Абсолютно исчерпывающий (и постоянно обновляемый) путеводитель «Медузы» по вакцинам от коронавируса Скорее бы, скорее бы!