Великобритания первой в мире разрешила использовать вакцину AstraZeneca от коронавируса

Правительство Великобритании одобрило использование вакцины от коронавируса, которую совместно разработали британско-шведская компания AstraZeneca и Оксфордский университет.
После клинических испытаний и тщательного анализа данных эксперты Управления по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения пришли к выводу, что «вакцина соответствует строгим стандартам безопасности, качества и эффективности», сообщило министерство здравоохранения Великобритании.
Прививать с помощью этой вакцины начнут уже 4 января, сообщает BBC News. Всего Великобритания заказала 100 миллионов доз — этого хватит, чтобы привить 50 миллионов человек.
Великобритания стала первой страной в мире, где зарегистрировали вакцину AstraZeneca. Ранее она также первой лицензировала вакцину, разработанную американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech.
Власти Великобритании не опубликовали результаты исследований, на основании которых в стране лицензировали вакцину AstraZeneca и Оксфордского университета. Это отличает ее от вакцины Pfizer/BioNTech и вакцины американской компании Moderna, одобренной в США.
В конце ноября компания AstraZeneca объявила о 70-процентной эффективности своей вакцины, разработанной вместе с Оксфордским университетом. В компании отметили, что вакцина показала разную эффективность при разных схемах вакцинации. Так, схема, при которой люди сперва получили половину дозы вакцины, а спустя месяц — полную дозу, показала эффективность 90%. При этом схема вакцинации, при которой участники испытаний получали по полной дозе вакцины с разницей не менее месяца, показала эффективность 62%. Общая эффективность вакцины для двух схем составила 70%.