Умер Пьер Карден

Умер французский модельер Пьер Карден. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на семью кутюрье.

Кардену было 98 лет.

Bertrand Guay / AFP / Scanpix / LETA

Пьер Карден родился в Италии. Когда ему было два года, его семья переехала во Францию. В 1940-х Карден работал в модных домах Жанны Пакен, Эльзы Скиапарелли и Кристиана Диора. В последнем он участвовал в создании знаменитой коллекции «New Look».

В 1950 году Карден открыл свой модный дом. Он придумал платье-пузырь и пиджаки без воротника (такие носили The Beatles), а также стал одним из создателей «космического» стиля в одежде. В конце 1950-х Карден одним из первых модельеров запустил линию готовой одежды, из-за чего его временно исключили из французского Синдиката высокой моды.

В конце 1960-х Карден начал продавать лицензии на использование своего имени для выпуска товаров, не связанных с индустрией моды. Модельер подписал сотни таких соглашений, и под его именем продавали фотокамеры, кастрюли, смартфоны, детские кроватки. Это обогатило кутюрье, но привело к обесцениванию его бренда.

Карден более 30 раз бывал в СССР, из-за чего во Франции его прозвали «красным кутюрье». Модельер дружил с Майей Плисецкой и создавал для нее костюмы к балетам «Анна Каренина», «Чайка», «Дама с собачкой». В конце 1980-х Карден наладил производство своей одежды в СССР, а в 1991-м провел показ на Красной площади.