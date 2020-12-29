Полиция пришла в бар «Ровесник», где проходит автограф-сессия Марии Алехиной

Сотрудники полиции пришли в бар «Ровесник» в центре Москвы, где проходила автограф-сессия участницы Pussy Riot Марии Алехиной. Об этом она сама рассказала «МБХ медиа».

По словам активистки, силовики сначала перекрыли вход в бар, но затем начали впускать туда людей. «Они проверяли какую-то документацию бара, никого пока не задерживают», — сообщила она.

В комментарии «Медиазоне» Алехина отметила, что на мероприятие пришли 12 сотрудников и заставили убрать экземпляры ее книги «Riot days», а также мерч других социальных проектов, который продается в «Ровеснике» в рамках маркета, организованного брендом одежды «Культраб».

Помимо Pussy Riot, в маркете принимают участие Фонд имени Андрея Рылькова, московский центр «Насилию.нет», организация защиты животных «РусДог», издание «Холод».

16 ноября суд приостановил работу «Ровесника» на 90 дней из-за нарушения санитарных требований. После этого бар переехал в другое помещение, однако с 25 декабря возобновил работу на старом месте.