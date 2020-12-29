Маргарита Симоньян получит от правительства России премию в миллион рублей за личный вклад в развитие СМИ

Правительство РФ присудило 10 журналистских премий по миллиону рублей каждая, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В том числе премию за личный вклад в развитие СМИ получит главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Ведущий телеканала «Россия» Александр Сладков получит премию за вклад в развитие репортерской деятельности и военной журналистики, гендиректор издательского дома «Лев» Лев Елин — за вклад в популяризацию детского чтения.

За создание образовательного портала «Мел» наградят его генерального директора Александра Рудика, главного редактора Надежду Седову, старшего редактора Елену Акимову и менеджера проектов Юлию Буглак.

Специальные корреспонденты «Комсомольской правды» Александр Коц и Дмитрий Стешин получат премию за репортажи из горячих точек и из Белоруссии.