«Левада-центр»: впервые с 1991 года 88% россиян заявили, что уходящий год стал труднее предыдущего

Большинство жителей России (88%) считают, что 2020 год стал более трудным для страны, чем предыдущий, еще 10% полагают, что он стал таким же, как прошлый год, а 2% сказали, что год был легче. Это следует из «Левада-центра», результаты которого поступили в редакцию «Медузы».

Для сравнения: в 2019 году 37% опрошенных заявили, что год был труднее предыдущего, 14% сказали, что легче, а 50% выбрали вариант, что год остался таким же, как предыдущий.

2020 год оказался самым тяжелым для страны с 1991 года, считают в «Левада-центре». По итогам 1991 года, 88% опрошенных также сказали, что уходящий год стал труднее предыдущего. После этого социологи никогда не фиксировали таких значений: например, в 1998 году так считали 82%, а в 2009-м — 62%, а в 2015-м — 60%.

Согласно результатам нового опроса, 65% сказали, что лично для самих опрошенных и их семей 2020 год стал труднее предыдущего. Это самый высокий показатель с 1998 года, когда 79% сказали, что год был труднее для личного и семейного благополучия. Кроме того, 27% участников нового исследования сообщили, что для них и их семей 2020 год стал таким же, как и предыдущий. Лишь 5% ответили, что для них год стал легче.

50% респондентов назвали 2020 год плохим или очень плохим, хорошим — только 10%. Это рекордный показатель с 1998 года, когда о плохом годе заявили 65% опрошенных. Для сравнения в 2019 году лишь 15% назвали уходящий год плохим, а 18% — хорошим.

Относительное большинство опрошенных (47%) назвали 2020 год в целом неудачным, а удачным — 44%. В прошлом году доля тех, кто считал 2019 год удачным, составляла 61%, неудачным — 29%.

В 2020 году большинство россиян заметили, как ухудшились общий уровень жизни (64%), работа образовательных (60%) и медицинских учреждений (57%), возможность хорошо зарабатывать (59%), состояние окружающей среды (44%) и отношения со странами НАТО (45%). В остальных сферах россияне значимых изменений не увидели.