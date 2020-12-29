ФСБ изъяла в Москве и Подмосковье 330 килограммов кокаина из Южной Америки. Это была совместная операция с Минюстом США

ФСБ России и управление по борьбе с наркотиками министерства юстиции США (Drug Enforcement Administration, DEA) провели совместную спецоперацию, в ходе которой был пресечен канал поставок кокаина из Южной Америки в Россию и страны Европы. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.

В мае 2020 года в Петербурге был задержан наркокурьер, у которого нашли килограмм кокаина. После этого ФСБ и управление по борьбе с наркотиками Минюста США выяснили имена активных членов преступной группы, занимающейся контрабандой кокаина в Россию.

В июне в Москве задержали участников и одного из руководителей преступной группы; у них изъяли 34 килограмма кокаина. Заключительный этап операции прошел в ноябре, когда из тайника на территории Подмосковья изъяли не менее 295 килограммов кокаина.

Всего в ходе операции было изъято не менее 330 килограммов кокаина. За счет его продажи предполагаемые преступники могли выручить миллиард рублей. Против них возбуждены уголовные дела о незаконном обороте наркотиков, они находятся под стражей.