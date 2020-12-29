Директора «Правовой инициативы» Ванессу Коган, которой аннулировали вид на жительство, увезли из дома в полицию

В Москве полицейские доставили из дома в отдел полиции директора «Правовой инициативы» Ванессу Коган, которой аннулировали вид на жительство. Об этом «Медиазоне» сообщила пресс-секретарь «Правовой инициативы» Ксения Бабич.

На Коган собираются составить протокол по статье о нарушении правил пребывания иностранцев в России (статья 18.8 КоАП). Его будет рассматривать Коптевский районный суд.

Все части этой статьи предполагают штраф с выдворением из страны «или без такового», уточняет «Медиазона».

По предположению Бабич, Коган могут вменить часть 1.1, по которой выдворение обязательно.

Коган аннулировали вид на жительство, выданный в 2017 году, в начале декабря 2020-го. Коган живет в России 11 лет, в сентябре 2020-го она подала документы на получение российского гражданства по упрощенной процедуре.

Решение аннулировать вид на жительство объяснили тем, что деятельность Коган «составляет угрозу безопасности Российской Федерации». Сотрудники миграционного центра, по словам Коган, объяснили ей, что «ее кандидатуру не одобрили в ФСБ».

От Коган потребовали покинуть страну в течение двух недель. ЕСПЧ запретил выдворять ее до того, как российские суды рассмотрят жалобы на аннулирование вида на жительство.